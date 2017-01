"Amici", finale di danza e colpi di scena

foto Tgcom24 Correlati GIUSEPPE SCATENATO NELL'HIP HOP

BACIO FOCOSO

LA CLASSE DI FRANCESCA 13:00 - E' tutto pronto per la settimana puntata del serale di "Amici" in onda su Canale 5 sabato 12 maggio in prima serata. A contendersi lo scettro di miglior ballerino della categoria Giovani sono Claudia a rischio. - E' tutto pronto per la settimana puntata del serale di "" in onda su Canale 5 sabato 12 maggio in prima serata. A contendersi lo scettro di miglior ballerino della categoria Giovani sono Giuseppe Francesca . Due stili contrapposti: hip hop contro danza classica. Prosegue la gara di canto tra Big e e Giovani cona rischio.

Giuseppe e Francesca hanno portato dentro la scuola ad "Amici" due degli stili di ballo più amati: l'hip hop e la danza classica.



Già la scorsa puntata i ballerini avevano conquistato i telespettatori esibendosi contemporaneamente sul palco, diviso a metà da una sbarra, a colpi di musica e di coreografie contrapposte.



Il sogno di Giuseppe è di vincere "Amici" e continuare a studiare mentre Francesca vorrebbe entrare nel Corpo di ballo di un teatro importante. Entrambi educati, gentili e mai scomposti hanno passato sei mesi lavorando duro dentro la scuola.



E se per i ballerini la finale ormai è vicina, i Big e i Giovani del circuito canto si sfidano ancora con il giudizio del televoto, la giuria tecnica e quella esterna. Nel girone Big è stato eliminato definitivamente Valerio Scanu sabato scorso. Sono rimasti in gara: Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Pierdavide Carone, Annalisa Scarrone e Antonino Spadaccino.



Per i Giovani il posto di Claudia è a rischio dalla scorsa settimana. In gara sono rimasti Carlo Alberto, Ottavio e Gerardo. Dunque manca pochissimo alla semifinale e alla finale di canto che si disputerà all'Arena di Verona, rispettivamente il 18 e il 19 maggio.



GIURIA ESTERNA CON SOPHIE MARCEAU, BONOLIS E PEREGO

TORNANO LE RISATE CON BRIGNANO E I BALLETTI DI BELEN

Questo sabato in giuria esterna ci saranno l'attrice francese Sophie Marceau, protagonista de “Il tempo delle mele”, Paolo Bonolis e Paola Perego. Per la terza volta consecutiva torna a grande richiesta il mattatore della risata, Enrico Brignano. E, a sorpresa, ci sarà il grande rientro in studio di Belen.

Andrea Conti