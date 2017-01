"Quarto Grado" su Sarah Scazzi

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:08 - Nuovo appuntamento con il programma, condotto da Salvo Sottile, "Quarto Grado" in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 11 maggio alle 21.10. In esclusiva un'intervista alla super testimone nell'inchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi, Anna Pisanò, il cui racconto aggraverebbe la posizione processuale di Sabrina Misseri. - Nuovo appuntamento con il programma, condotto da Salvo Sottile, "Quarto Grado" in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 11 maggio alle 21.10. In esclusiva un'intervista alla super testimone nell'inchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi, Anna Pisanò, il cui racconto aggraverebbe la posizione processuale di Sabrina Misseri.

Il giorno in cui i periti di parte impegnati nel processo per l’omicidio di Melania Rea si incontrano a Torino, “Quarto Grado” torna sull’omicidio della giovane donna di Somma Vesuviana, ritrovata cadavere nel bosco delle Casermette (in provincia di Teramo) il 20 aprile 2011. Ospite in studio Michele Rea, fratello della vittima.



In attesa della ripresa delle ricerche di Roberta Ragusa, che sembrano non voler ripartire nonostante la mappatura della zona sia completa e i militari pronti ad agire, “Quarto Grado” tratta la scomparsa della donna di San Giuliano Terme (provincia di Pisa) della quale non si hanno più notizie da quasi quattro mesi. Perché le ricerche sono state bloccate un’altra volta?



Sottile, con Sabrina Scampini, torna sulla scomparsa da Gioia Tauro dell’elettrauto trentottenne Fabrizio Pioli. L’indagine infatti registra un nuovo arresto con l’accusa di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. In manette è finito Francesco Napoli, cugino della donna che Fabrizio frequentava.



Il settimanale di Retequattro mette a confronto le aggressioni di Alberto Musy, consigliere comunale dell’Udc ferito gravemente da alcuni colpi di pistola il 21 marzo scorso, e quella a Roberto Adinolfi, l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare (società del gruppo Finmeccanica) gambizzato lunedì mentre andava al lavoro. Ci sono collegamenti tra i due attentati? Infine, Sottile si occupa di una nuova storia, quella di Donatella Grosso, una ragazza scomparsa da Pescara nel 1996 e mai più ritrovata. Ospiti in studio i genitori, che chiedono che non venga archiviato il caso.