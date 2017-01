Beppe Fiorello: "Io e mio fratello a Sanremo..."

foto LaPresse Correlati ULTIME NOVITA' DAL SET 15:41 - Su Canale 5 venerdì 11 maggio alle 23.45 nuovo appuntamento con "Supercinema". Beppe Fiorello dichiara: "Fare un film insieme a mio fratello è difficile. Rosario non ama interpretare personaggi, vuole restare sempre se stesso. Però potremmo fare insieme Sanremo! Lo dico apertamente se qualcuno vuole affidarci la conduzione del Festival, si faccia avanti!". - Su Canale 5 venerdì 11 maggio alle 23.45 nuovo appuntamento con "".dichiara: "Fare un film insieme a mio fratello è difficile. Rosario non ama interpretare personaggi, vuole restare sempre se stesso. PeròLo dico apertamente se qualcuno vuole affidarci la conduzione del Festival, si faccia avanti!".

Per la rubrica “Supercinema - scoop” sfilano le Miss Italia che sono diventate attrici. Tra queste, Martina Colombari confessa: “Dopo la vittoria a Miss Italia, mio padre voleva farmi tornare a scuola a Riccione. Io invece sono andata dritta per la mia strada. E ho fatto bene perché insieme alla mia famiglia, il set è la mia vita”.



Il primo film della saga del “Padrino” è del 1972: per festeggiare i suoi quarant’anni, Supercinema mostra alcune immagini inedite del backstage dei tre film della serie di Francis Ford Coppola..



E ancora, in occasione della festa per il 12° compleanno di Dagospia, la rubrica “Mai visti così” propone le immagini vip - Cafonal e Ultra Cafonal - più imbarazzanti e divertenti pubblicate in questi anni dal sito di Roberto D’Agostino. .



"Supercinema" è il rotocalco d’informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l’Anica.