"Grey's Anatomy": sì alla nona stagione

foto Ap/Lapresse 13:22 - Buone notizie per i fan di "Grey's Anatomy": il medical-drama dell'Abc è stato infatti rinnovato per un'altra stagione. Una conferma ritardata dalle incertezze dei protagonisti Ellen Pompeo (Meredith) e Patrick Dempsey (Derek), che alla fine hanno deciso di non abbandonare lo show. Nel cast anche gli altri volti storici: Sandra Oh (Cristina), Justin Chambers (Alex), James Pickens Jr. (Webber) e Chandra Wilson (Bailey). - Buone notizie per i fan di "": il medical-drama dell'Abc è stato infatti rinnovato per. Una conferma ritardata dalle incertezze dei protagonisti(Meredith) e(Derek), che alla fine hanno deciso di non abbandonare lo show. Nel cast anche gli altri volti storici: Sandra Oh (Cristina), Justin Chambers (Alex), James Pickens Jr. (Webber) e Chandra Wilson (Bailey).

Tutti gli attori principali hanno ufficializzato la loro permanenza per la nona stagione, impegnandosi inoltre per un'eventuale decima. Una conferma arrivata in ritardo quella della Pompeo e di Dempsey - legata probabilmente ad una strategia di negoziazione - che ha creato non poche difficoltà a Shonda Rhimes, creatrice della serie.



Per l'episodio conclusivo dell'ottava stagione - in onda in America il 17 maggio - la Rhimes aveva infatti dovuto creare un finale che chiudesse le storie dei protagonisti, lasciando però spazio ad un loro possibile ritorno. "E' stato il puzzle più complesso che abbia dovuto comporre - aveva dichiarato qualche mese fa a "TvLine" - Abbiamo tutti questi pezzi in movimento di chi tornerà e chi no. Alla fine ho deciso di focalizzarmi su cosa sarebbe stato creativamente meglio e farlo funzionare a priori".