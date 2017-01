Francesco, da Padova al sogno americano

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati L'AVVENTURA DI GIULIA 10:47 - Con il sogno americano del padovano Francesco Belcaro, prosegue su Retequattro - giovedì 10 maggio, in seconda serata - "Sognando Italia", reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l'America. Terza tappa, New York, cornice dell’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Francesco Belcaro, che da sconosciuto è diventato un famoso organizzatore di eventi made in Italy. - Con il sogno americano del padovano, prosegue su Retequattro - giovedì 10 maggio, in seconda serata - ", reportage-verità che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che hanno trovato l'America. Terza tappa, New York, cornice dell’incontro tra la conduttrice Morgan Witkin e Francesco Belcaro, che da sconosciuto è diventato un famoso organizzatore di eventi made in Italy.

Il trentenne veneto, emigrato negli USA quand’era ancora uno studente, racconta la sua italianità nella Big Apple con un tour in vespa tra Ground Zero e Central Park, alla scoperta dei migliori ristoranti italiani e del mercato dei prodotti tipici a Little Italy.



Francesco Belcaro a New York ha concluso gli studi, poi ha tentato la fortuna col mercato immobiliare ma è stato creando dal nulla una società di marketing e organizzazione di eventi che ha promosso con successo stile, cultura e prodotti italiani negli Usa.



Col tempo Belcaro, il suo socio Francesco Mo e il loro agguerrito team sono diventati una istituzione nella notte newyorkese. Hanno organizzato gli eventi più esclusivi della settimana della moda, la sfilata di beneficenza ‘Dressed to Kilt’ con Sean Connery e Donald Trump, il ‘Columbus Day Party’ del 2011. Francesco Belcaro è anche vice-presidente della Venetian Community of Usa.



Francesco Belcaro è nato nel 1980 nella provincia di Padova. Dopo il diploma, Belcaro frequenta l'Università di Madrid e conclude gli studi a New York. Per Francesco, un sogno che si realizza: vivere nella "grande mela". Proprio qui il padovano apre la sua attività in campo immobiliare e, dopo un’incontro casuale con Francesco Mo, che lavora nel marketing/pr, nel 2004 co-fonda la società “Made in Italy NYC Ltd”. Il business cresce incredibilmente e ben presto Belcaro diventa, con un gruppo di amici italiani, uno dei giovani più popolari e conosciuti della vita notturna di NY.