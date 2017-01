Lady Gaga fa tappa a Springfield

10:39

- Ennesima trasformazione per la camaleontica, che ora approda sul piccolo schermo in. La popstar apparirà infatti in veste di special guest nell'episodio deiintitolato "Lisa goes Gaga", in onda negli Stati Uniti il prossimo 20 maggio. La cantante, attraverso le sue canzoni, aiuterà la figlia di Homer ad accettarsi per quella che è, senza badare al giudizio di chi le sta intorno.