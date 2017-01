"Dopo Amici vorrei ballare in un teatro"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CLASSE ED ELEGANZA

EMOZIONE AL SERALE 16:19 - Il percorso di Francesca Dugarte dentro la scuola di "Amici" è sempre stato lineare e composto. Mai una sbavatura e tutti concordi nel riconoscerle tecnica e grazia. La - Il percorso didentro la scuola di "" è sempre stato lineare e composto. Mai una sbavatura e tutti concordi nel riconoscerle tecnica e grazia. La ballerina assieme a Giuseppe disputerà la finale del circuito Danza sabato su Canale 5 in prima serata. Il suo sogno? "Ballare in un teatro importante".

"Non ci credo, una cosa indescrivibile - ha esclamato Francesca appena ha saputo di essere la prima finalista della danza -, non mi aspettavo niente e poteva succedere qualunque cosa. Nella vita sempre meglio aspettare il peggio che il meglio". Una filosofia che ha contraddistinto la breve ma già intensa esistenza della 22enne protagonista di "Amici", nata a Caracas in Venezuela.



Francesca infatti ha perso il papà a 14 anni e da quel momento gira il mondo per perfezionare la tecnica. Sbarca anche a Milano al Teatro alla Scala a 17 anni e poi a 19 entra a far parte dello Zurig-Ballet. Poi va a vivere a Firenze con alcuni colleghi e la decisione di provare la fortuna con i provini di "Amici".



"Sono sei mesi che siamo qua e ce l'ho fatta", ha urlato contenta. A supportarla dentro la scuola e a difenderla sempre a spada tratta c'era Alessandra Celentano che ha dichiarato: "Se lo merita oltre ad essere molto brava è anche una ragazza buona d'animo e io spero che al di là di tutto che questa esperienza le possa portare tanta fortuna e se lo merita sotto tutti i punti di vista".



Una volta terminata l'esperienza con il talent show di Canale 5, Francesca troverà il cantautore Marco che ha conosciuto proprio in questi mesi dentro la scuola. I due sono stati prima amici stretti e poi hanno scoperto di volersi bene.

Andrea Conti