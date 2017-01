Insinna, dolore e rabbia per la perdita del papà

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati FLAVIO SPIEGA IL GAME SHOW 12:53 - E' impegnato su Canale 5 ogni giorno alle 18.45 con il game show Neanche con un morso all'orecchio" in cui racconta della scomparsa dell'amato padre è alla settima ristampa. Il conduttore e attore Flavio Insinna confessa di essersi rabbiato molto con una infermiera che gli ha impedito di dare l'ultimo saluto al genitore. - E' impegnato su Canale 5 ogni giorno alle 18.45 con il game show "Il braccio e la mente", nel frattempo il suo libro "" in cui racconta della scomparsa dell'amato padre è alla settima ristampa. Il conduttore e attoreconfessa di essersi rabbiato molto con una infermiera che gli ha impedito di dare l'ultimo saluto al genitore.

Nel libro l'attore ha raccontato gli ultimi attimi prima della scomparsa del padre. "Io ho espresso un concetto semplice - spiega in una intervista a Oggi -: se il regolamento dice che in terapia intensiva possono entrare solo due persone alla volta; se io chiedo, in punta di piedi e sottovoce, di potermi affacciare perché mio padre sta morendo e mi sento rispondere 'No, sono già entrate sua madre e sua sorella' allora tu, infermiera, non hai la sensibilità per interpretare il delicato mestiere che fai. Io non ti sto chiedendo di soffrire con me, ma di capire il mio dolore. Mio padre sta morendo e tu mi hai impedito di vederlo un minuto in più".



Infine Flavio Insinna non si sbottona sulla sua storia sentimentale né svela il nome dell'ipotetica fidanzata: "No, raccontarlo porta rogna. Herman Hesse avvertiva Parla dell'amore e l'amore finirà di essere grande".