Eva Longoria graffia e fa le fusa

foto Ap/Lapresse Correlati MOVENZE FELINE 12:57 - Le mura domestiche sono l'habitat naturale per gatti e... casalinghe disperate! Chi meglio di Eva Longoria, quindi, per lo spot di un marca di cibo per gatti? La star è la testimonial d'eccezione della nuova campagna pubblicitaria "Follow Your Passion", rivolta a chi ama i felini. Fasciata in un long-dress rosso fuoco o in completo total black, la star di Hollywood si accoccola e fa le fusa, come una vera micia di casa.

Una parentesi commerciale per Eva che, dopo la fine di "Desperate Housewives", ha deciso di lanciarsi in altri progetti. La Longoria sarà infatti produttrice di "All About Love" (questo il titolo provvisorio), un reality show pensato per rimettere in gioco le donne single, con alle spalle storie d'amore travagliate, separazioni e divorzi.