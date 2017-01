Giuseppe: "Lavoro, sudo e vinco Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BACIO FOCOSO A MARTINA

SCATENATO SUL PALCO 10:19 - Giuseppe Giofrè (18 anni e nato a Gioia Tauro) è il primo finalista, assieme a Francesca, della finalissima di danza ad "Amici" di sabato prossimo. Il ballerino Britney Spears. (18 anni e nato a Gioia Tauro) è il primo finalista, assieme a, della finalissima di danza ad "" di sabato prossimo. Il ballerino ha battuto Nunzio con il 64% delle preferenze al televoto. "Adesso mi aspetta una settimana di duro lavoro, sudore e cerco di vincere", ha detto il ballerino che sogna far parte del corpo di ballo di

Intervistato dopo la diretta di sabato scorso Giuseppe omaggia anche gli altri amici e colleghi arrivati al serale con lui: "Ogni singolo nome che è passato sullo schermo quando sono state chiamate le carte è stato un vincitore".



Il pensiero però va subito alla famiglia: "Questa finale per me vuol dire ringraziare i miei genitori per i sacrifici, il dolore che c'è stato e per tutti i sogni che sono andati via per me. Mi hanno permesso di fare tante cose e sono arrivato fino a qui per loro". Grazie all'appoggio incondizionato dei suoi genitori, Giuseppe è riuscito anche a studiare per due mesi a Los Angeles presso la Millennium Dance Complex.



La vita di Giuseppe dentro la scuola è stata intensa, travagliata ma sempre ricca di soddisfazioni ed emozioni. Voluto fortemente da Luciano Cannito, il ballerino è stato anche seguito agli inizi dell'anno scolastico da Mia Molinari che gli ha insegnato le basi e regalato la grinta giusta per affrontare la nuova avventura. I risultati poi si sono visti e puntata dopo puntata il ballerino ha conquistato non solo l'affetto del pubblico ma anche l'apprezzamento degli addetti ai lavori. Giuseppe è sempre stato sincero e ha ammesso di non avere le giuste basi di classico, nonostante ciò la sua voglia di imparare è stata grande e i risultati sinora si sono visti.



Giuseppe si sfiderà a colpi di coreografie contro Francesca per aggiudicarsi la vittoria. E anche gli altri ballerini del serale possono riapparire in trasmissione perché Tezenis offrirà delle borse di lavoro ad alcuni di loro per entrar a far parte di varie compagnie di danza internazionali.

Andrea Conti