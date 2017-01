Jermaine Paul vince "The Voice 2"

- Il 33enneha vinto la seconda edizione di "". L'artista viene da Harriman (New York) e l'ha spuntata in una finale ricca di sorprese ed emozioni. Il suo coach, il cantante country Blake Shelton, ha gioito con Paul che si è aggiudicato un premio di 100mila dollari e un contratto per la pubblicazione di un disco con la Universal.

Paul ha convinto il pubblico a casa dopo aver duettato con R. Kelly's in "I Believe I Can Fly".Voglio solo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini e mi hanno supportato sin dal primo giorno", ha urlato tra le lacrime mentre ritirava il premio.Al secondo posto si è classificata la 26enne Juliet Simms, proveniente dal mondo indie-rock e seguita da Cee Lo Green. Terzo classificato il 26enne Tony Lucca da Detroit, il suo coach è stato il frontman dei Maroon 5 Adam Levine. Ultimo posto per il pupillo di Christina Aguilera Chris Mann, 30enne proveniente dal mondo del bel canto, con cui ha duettato in una emozionante versione di "The Prayer" di Andrea Bocelli.