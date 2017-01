Nunzio: "Dopo Amici spero di trovare lavoro"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA SFIDA CONTRO GIUSEPPE 17:54 - Nunzio non è riuscito a conquistare un posto alla finale di danza di "Amici" che si disputerà sabato in prima serata su Canale 5. Il ballerino ha perso contro il suo "fratellino minore" Giuseppe al televoto. "Adesso spero che accadrà quello che ho sempre sognato - racconta Nunzio - da quando sono entrato, cioè trovare un lavoro fuori dalla scuola". non è riuscito a conquistare un posto alla finale di danza di "che si disputerà sabato in prima serata su Canale 5. Il ballerino ha perso contro il suo "fratellino minore"al televoto. "Adesso spero che accadrà quello che ho sempre sognato - racconta Nunzio - da quando sono entrato, cioè trovare un lavoro fuori dalla scuola".

"Mi aspettavo di uscire con Giuseppe ma penso di aver ballato meglio, - racconta durante un commento a caldo trasmesso nel pomeridiano di 'Amici' - contro Francesca avrei avuto più possibilità al televoto. Ho fatto un anno bellissimo qui dentro e penso di aver ballato bene e ho avuto dei complimenti. Ho mostrato tanta onestà. Poteva solo essere una sorpresa per me arrivare in finale".



Nunzio fa anche un'autocritica onesta: "Meno di Giuseppe ho la bellezza e l'energia, dalla mia parta penso di aver fatto uno sforzo enorme e ho avuto dei complimenti dal pubblico in studio e fuori. Ho vinto delle sfide nel pomeridiano e anche contro ballerini alti un metro e 80. Ho iniziato questa avventura avendo solo Garrison al mio fianco e la termino con un po' di persone in più".



Il momento a cui è più legato? "L'emozione più bella quando ho ballato Fix You nel pomeridiano e ho visto Garrison piangere. Li mi è successo qualcosa nello stomaco e stavo per piangere io che non ho mai pianto".



Ma l'avventura della scuola non è stata facile, Nunzio è sempre stato sotto torchio per la tecnica e il suo fisico da parte di Alessandra Celentano: "Per la mia famiglia è stato più difficile che per me perché non deve essere stato facile sentire sempre le critiche che mi sono state rivolte. Se sono arrivato fino a qui lo devo solo a loro".



Infine un pensiero alla scuola: "Mi mancherà essere coccolato dentro la scuola di 'Amici'. I momenti più belli sono quelli della casetta, il fatto di svegliarmi la mattina con i miei compagni, gli scherzi a Claudia che ci casca sempre, ogni giorno ne facevamo uno. Spero di trovare Lidia (con cui si era fidanzato, ndr) fuori dalla scuola".



Come andrà la finale di danza? "Giuseppe è il mio fratellino minore e spero vinca lui, ma secondo me dovrebbe vincere Francesca facendo una valutazione da ballerino".

