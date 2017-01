Bova e Mediafriends per "Il Mondo che vorrei"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati UNA MOSTRA BENEFICA 11:33 - Mediafriends e la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone presentano la mostra "Il mondo che vorrei", esposizione di lenzuola dipinte dagli studenti italiani contro la mafia. L'esposizione alla Triennale di Milano fino al 27 maggio cade nel ventesimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i rispettivi agenti della scorta. e lapresentano la mostraesposizione di lenzuola dipinte dagli studenti italiani contro la mafia. L'esposizione alla Triennale di Milano fino al 27 maggio cade nel ventesimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e i rispettivi agenti della scorta.

La mostra ospita le opere selezionate dal concorso “Il mondo che vorrei. Il trionfo della legalità, le minacce dell’ecomafia e il valore della memoria” promosso, nell’anno scolastico 2010/2011, dal Ministero dell’Istruzione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e Mediafriends.



La Triennale è tappezzata da 200 lenzuola, simbolo della lotta alla mafia, che gli studenti delle scuole italiane hanno elaborato per esprimere il futuro che vorrebbero. I lavori, ispirati dalla celebre frase di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano”, approdano a Milano dopo essere stati esposti lo scorso maggio a Palermo, in occasione della Giornata della Legalità.



L’azienda tessile Caleffi si è offerta di fornire gratuitamente le lenzuola distribuite nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa.



Contestualmente alla mostra, Mediafriends proietta in anteprima il cortometraggio “Graffiti”, interpretato da Raoul Bova con un gruppo di giovani attori, per la regia di Alexis Sweet e prodotto dalla Sanmarco, dedicato al valore della giustizia sociale. Inoltre, la Fondazione Coloriamo i Sogni di Raoul Bova e Chiara Giordano espone un’opera ispirata al tema dell’esposizione.