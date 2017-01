Maggie Q dal telefilm all'amore per i tatuaggi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CHE CORPO MOZZAFIATO! 10:55 - Maggie Q interprete del telefilm "Nikita", in onda su Steel in onda ogni sabato in prima serata con la seconda stagione inedita, è apparsa sulla copertina dedicata ai tatuaggi "Inked Magazine". L'attrice ha origini varie e interessanti: il padre di sangue polacco, irlandese e americano mentre la madre è vietnamita. Maggie Q si è subito distinta nel mondo di Hollywood e della moda per i numerosi tatuaggi su un fisico mozzafiato. interprete del telefilm, in onda su Steel in onda ogni sabato in prima serata con la seconda stagione inedita, è apparsa sulla copertina dedicata ai tatuaggi". L'attrice ha origini varie e interessanti: il padre di sangue polacco, irlandese e americano mentre la madre è vietnamita. Maggie Q si è subito distinta nel mondo di Hollywood e della moda per i numerosi tatuaggi su un fisico mozzafiato.

"Sono tutti veri - dichiara Maggie Q (vero nome Margaret Quigley) - e quando mi sono presentata al provino di 'Nikita' sono risultati determinanti per venir scelta, in quanto il mio personaggio usciva da un passato turbolento e i tattoo potevano evidenziare trascorsi borderline".



Sul corpo c'è una fenice sull'alto coscia: "L'ho realizzata quando avevo 20 anni per dimostrare il mio spirito libero dopo una relazione finita male". Ma anche il nome in cinese di una sua amica morta sei anni fa sul polso, fino alla scritta tibetana frutto dei suoi 8 anni di buddismo. Maggie Q confessa di non volersi fermare: "La produzione di 'Nikita' mi ha detto che non ci sono problemi, basta che avvisi gli autori per tempo in modo che possano prevederli nella sceneggiatura delle nuove puntate".