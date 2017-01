Veline, arriva il cambio della guardia

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati QUAL E' LA TUA VELINA PREFERITA DI SEMPRE?

Sono state le Veline più longeve della storia. Ma dopo quattro anni anche per Costanza Caracciolo e Federica Nargi è arrivato il momento di lasciare il nido di "Striscia la Notizia". Il loro ultimo giorno sarà il 9 giugno e a "Sorrisi e Canzoni Tv" svelano i loro sogni. Costanza vorrebbe "Le Iene", mentre Federica non fa progetti, per il momento si dedicherà a "un lungo viaggio".

E pensare che all'inizio la coppia sembrava non ingranare, qualcuno all'epoca aveva persino paventato un cambio in corsa. E invece, in barba a tutti gli scettici, Costanza e Federica sono entrate nel cuore dei telespettatori e sono rimaste nella famiglia di "Striscia" più a lungo di tutte le altre coppie.



Un'esperienza tanto importante che per le due rimarrà per sempre, non solo come ricordo, ma come segno indelebile. "Io e Federica ci faremo un tatuaggio insieme alla fine di Striscia" dice Costanza. Tatuaggio fino al momento vietato, come altre cose bandite dal mondo di "Striscia", tipo piercing, nudi, calendari, scandali... Per il resto si sentiranno Veline per sempre. "Dà orgoglio" spiega la Caracciolo, mentre per la Nargi "rimarrò per sempre Velina per la gente, poi sta a me dimostrare quello che sono e quello che sono in grado di fare".



Per il futuro Costanza sogna le "Iene" ("dovrebbero scegliere me, visto che assomiglio a Ilary Blasi..."), mentre Federica sembra avere più in mente un mutuo per la casa: "Avrei voluto comprare casa ma le banche vogliono garanzie e noi siamo precarie nel mondo dello spettacolo". La dura vita della Velina insomma, come Federica conferma: "Ci sono stati momenti difficili, in cui pensi di mollare, psicologicamente è pesante stare lontano dalla famiglia, vivere sole. Ogni tanto hai voglia della tua privacy e di uscire per strada e urlare con le amiche".



Entrambe comunque guardano al futuro con ottimismo e voglia di fare. "A settembre ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di fare altro - spiega Costanza -. Intanto continuare gli studi di recitazione". Mentre Federica prima si imbarcherà in un "lungo lungo viaggio" e poi si guarderà intorno senza però non avere "la paura di non avere popolarità. Ho paura di non avere un lavoro ma non sto neanche a deprimermi dicendo: adesso che faccio?".