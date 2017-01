Emma e Laura Pausini regine della musica

foto Ufficio stampa Correlati SERATA TRA MUSICA E VIP 16:40 - Firenze ha festeggiato il meglio della musica e della cultura pop dell'anno nelle dieci categorie in gara ai TRL Awards 2012. Laura Pausini ha vinto nella categoria "Wonder Woman Award" mentre Marco Mengoni per "Super Man Award". Emma stravince nella categoria "Italians Do It Better". Il rapper Emis Killa è Best New Generation mentre ai Subsonica è andato l'Mtv History Award. - Firenze ha festeggiato il meglio della musica e della cultura pop dell'anno nelle dieci categorie in gara aiha vinto nella categoria "" mentreper "".stravince nella categoria "". Il rapperè Best New Generation mentre aiè andato l'Mtv History Award.

Laura Pausini si riconferma la regina del pop aggiudicandosi il Wonder Woman Award, sbaragliando l’agguerrita concorrenza di Adele, Lady Gaga, Katy Perry e Rihanna. Accanto a lei, Marco Mengoni, trionfatore nella categoria Super Man Award. Nella categoria tutta italiana Italians Do It Better, la cantante salentina Emma ha avuto la meglio su Dolcenera, Giorgia, J-Ax e Marracash.



I Modà, capitanati da Kekko Silvestre, hanno superato i loro avversari confermandosi Best Band del 2012, mentre il gruppo coreano BIGBANG acclamato da tantissimi giovani in tutto il mondo, si è affermato con migliaia di voti nella categoria Best Fan.



Il rapper Emis Killa, protagonista della serata con un’esibizione live, ha ritirato sul palco il premio per il Best New Generation, interamente dedicato ai protagonisti del progetto MTV New Generation, la piattaforma web per lo scouting e la promozione di giovani artisti emergenti italiani.



Non di minore importanza le vittorie di Justin Bieber (Best Look sponsored by StudioLine), Ai Se Eu Te Pego di Michel Telò (Best Tormentone), e I Soliti Idioti, nella categoria Best MTV Show. Infine, il video “Party Rock Anthem” degli LMFAO si è affermato nella categoria Best Video.



Ai Subsonica è stato assegnato il prestigioso MTV History Award, l’ambito premio che riconosce alla band torinese l’inarrestabile successo dei loro primi 15 anni di carriera celebrati proprio in questi giorni anche con un Tour nelle principali città italiane che proseguirà per tutta l’estate.



A sorpresa per i fan Samuel e Boosta hanno ritirato il premio consegnatogli da Valentina Correani e Club Dogo, conduttori della serata in un gremito Piazzale Michelangelo.