Love Hewitt: "Sogno che mi sgonfiano le tette"

- "Ho un sogno ricorrente: che le personementre sto lavorando". A confessarlo, durante il talk show americano "Chelsea Lately". "Hanno dei tubi - ha continuato l'attrice - e cercano in tutti i modi di farmele diventare più piccole, mentre io tento di fermarli dicendo loro 'Ragazzi, lasciatele in pace!'. Credo davvero di avere qualche problema con il mio decoltè".

Il seno prosperoso è stato un "problema" anche per la produzione di "The Client List", la serie tv che la vede protagonista nei panni di una escort di lusso, che ha deciso infatti di censurare il poster dello show , riducendo il decoltè della Love Hewitt attraverso photoshop.In "The Client List" Jennifer è Riley, una madre single costretta a lavorare in un centro benessere, dopo che il marito l'ha lasciata sommersa dai debiti. Ben presto la donna entrerà in un giro di massaggiatrici hot, che allietano i loro facoltosi clienti con degli "extra" decisamente piccanti.