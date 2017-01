foto YouReporter.it 11:41 - L'incidente di Padova ha scosso l'Italia. Ma la tragedia non ha trovato spazio nell'edizione serale del Tg3. Non un titolo nel sommario di apertura, non un pezzo nel notiziario delle 19 diretto da Bianca Berlinguer. I senatori Pdl Fasano e Totaro parlano di "cosa incredibile per la quale la testata della Rai si deve scusare". La replica del direttore: "Sono stupefatta dalla loro distrazione: nel Tg delle 14, quello di massimo ascolto, ha dedicato a questo tragico incidente stradale un lungo servizio". - L'incidente di Padova ha scosso l'Italia. Ma la tragedia non ha trovato spazio nell'edizione serale del Tg3. Non un titolo nel sommario di apertura, non un pezzo nel notiziario delle 19 diretto da Bianca Berlinguer. I senatori Pdl Fasano e Totaro parlano di "cosa incredibile per la quale la testata della Rai si deve scusare". La replica del direttore: "Sono stupefatta dalla loro distrazione: nel Tg delle 14, quello di massimo ascolto, ha dedicato a questo tragico incidente stradale un lungo servizio".

La controreplica dei senatori Pdl

"La replica della Berlinguer è offensiva verso le vittime del drammatico incidente, verso i carabinieri in servizio e in congedo. Chieda scusa per questa prova ulteriore di scarsa capacità professionale e di inesistente sensibilità. E l'azienda consideri questa condotta incredibile". Così i due senatori componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, rispondono in una nota al direttore del Tg3.

"La Berlinguer - aggiungono - impari dagli altri telegiornali e domani veda se i giornali si comporteranno con il suo ripugnante cinismo o daranno spazio a una notizia che ha colpito l'intera comunità nazionale. Il presidente Garimberti si scusi per questa pagina di vergogna".





L'affondo di Lettera22

"Questa sera il Tg3, nell'edizione principale delle 19.00, ha totalmente ignorato il tragico incidente che ha provocato 5 vittime nel padovano, persone che raggiungevano il raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nessun titolo, ne' un servizio o una notizia". E' quanto si rileva in una nota dell'associazione Lettera22, che si chiede "se questo sia un modo di fare buon giornalismo, tenuto anche conto dei sentimenti che legano gli italiani all'Arma dei Carabinieri"