"U&D", Francesco sceglie Teresanna

IL MONDO DI ALESSIA 11:44 - Una scelta scontata, ma al cuore non si comanda. Perché a "Uomini e Donne" il bel Francesco ha preferito Teresanna ad Alessia. Ma per capire meglio la scelta, bisogna andare indietro di un anno, quando sul trono c'era la napoletana e il tronista aveva perso la testa per lei. Allora lei scelse Antonio, ma il ragazzo non l'ha mai dimenticata. Adesso che è tornata, non ha saputo resistere al suo fascino e ha messo da parte orgoglio e vendetta. - Una scelta scontata, ma al cuore non si comanda. Perché a "" il belha preferitoad Alessia. Ma per capire meglio la scelta, bisogna andare indietro di un anno, quando sul trono c'era la napoletana e il tronista aveva perso la testa per lei. Allora lei scelse Antonio, ma il ragazzo non l'ha mai dimenticata. Adesso che è tornata, non ha saputo resistere al suo fascino e ha messo da parte orgoglio e vendetta.

Un'attesa snervante per le due "rivali", impegnate nella scelta dell'abito da indossare (rosso per Alessia, rosa per Teresanna) tra turbamenti che non possono essere placati nemmeno da tisane e camomille. Scorrono le immagini che raccontanto i momenti peggiori e quelli migliori e finalmente le due ragazze entrano in studio accompagnate dalla mamma e dalla migliore amica Teresanna, dalla sorella e dal cognato Alessia. Non mancano gli ultimi "scontri" verbali, poi le ragazze escono in attesa di rientrare singolarmente. Francesco chiama per prima Alessia, ma i petali non scendono per lei.



Davanti a Teresanna Francesco non nasconde più la sua volontà di viverla fuori dallo studio e le dichiara "la mia scelta sei tu", lei temporeggia un poco e dopo avergli risposto "ti dico sì per tutta la vita", si butta fra le sue braccia e finalmente i petali scendono sulla coppia.



La trasmissione, leader incontrastato negli ascolti (con circa 3 milioni di telespettatori medi e il 22% di share media sugli individui- e il 24,5 sul commerciale), sta per concludere la sua sedicesima fortunata edizione che quest'anno ha mostrato tre tipologie di corteggiamento: i troni classici, la versione Over, dedicata alle persone di età più matura e l’ultima nata con i ragazzi e le ragazze.



RECORD STAGIONALE D’ASCOLTI CON IL TRONO DI FRANCESCO

Successo per il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” che nella giornata di lunedì 7 maggio 2012, raggiunge il record stagionale di ascolti con il 26,66% di share pari a 3 milioni 621 mila telespettatori.



In particolare nella sovrapposizione tra “Uomini e Donne” e “Verdetto finale”, il talk dei sentimenti di Canale 5 ottiene il 25.28% di share con 3 milioni 564 mila telespettatori contro il 16.67% di share con 2 milioni 349 mila telespettatori del programma di Raiuno.



Nella sovrapposizione tra “Uomini e Donne” e TG1 Amministative è sempre il talk di Maria De Filippi a registrare il primato di ascolti, con il 28.69% di share con 3 milioni 438 mila telespettatori, contro il competitor di Raiuno che si arresta al 12.96% di share e 1 milione 553 mila telespettatori.



Sul target commerciale (pubblico 15-64 anni) è schiacciante il divario tra “Uomini e Donne” e i competitors di Raiuno: il talk dei sentimenti vola al 33,30% di share surclassando “Verdetto Finale” che si ferma all’8,19% di share e il TG1- Amministrative che si arresta al 7,01%.