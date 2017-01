Hunziker: "Avrei voluto undici figli"

foto Olycom Correlati SIRENA A MIAMI

INNAMORATA E FELICE 14:23 - Voglia di maternità per Michelle Hunziker. La showgirl al settimanale tedesco "Bild" ha infatti dichiarato: "Avrei dovuto fare 11 figli perché i bambini sono la cosa più bella che c'è. Si tratta di una delle poche cose che rimpiango nella vita". Intanto si gode la figlia Aurora (15 anni) che dal papà Eros Ramazzotti ha ereditato il talento canoro, anche se non sembra intenzionata ad entrare nel mondo dello show-biz. - Voglia di maternità per. La showgirl al settimanale tedesco "" ha infatti dichiarato: "perché i bambini sono la cosa più bella che c'è. Si tratta di una delle poche cose che rimpiango nella vita". Intanto si gode la figlia Aurora (15 anni) che dal papà Eros Ramazzotti ha ereditato il talento canoro, anche se non sembra intenzionata ad entrare nel mondo dello show-biz.

La Hunziker, in Italia al timone di diverse edizioni di "Striscia la Notizia", è un volto noto anche in Germania. Per la tv tedesca parteciperà in veste di giurata alla prima puntata di "Deutschland sucht den Superstar - Kids", una trasmissione che va scoperta di nuovi talenti canori tra i bambini.



"Adesso mi diverto a fare la giurata. Posso essere spontanea e fare i commenti che voglio - ha commentato la showgirl - Amo la Germania ed i telespettatori, per questo è terribilmente importante per me fare televisione qui. Ci sono già alcune offerte e sono ottimista".