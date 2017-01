Jane Fonda: "A letto mi piace stare sotto"

foto LaPresse Correlati STAR DI HOLLYWOOD 11:02 - L'obiettivo del programma tv di Amanda De Cadenet è quello di svelare i segreti dei vip sotto le lenzuola. Così la domanda a cui non possono sottrarsi è: "Qual è la posizione favorita?". Gwyneth Paltrow le ama tutte, mentre il cantante dei Coldplay Chris Martin tra le risate ammette di preferire il "sesso orale" e Jane Fonda confessa: "Mi piace essere sdraiata sul divano con lui che viene sopra di me, scusate il gioco di parole". - L'obiettivo del programma tv diè quello di svelare i segreti dei vip sotto le lenzuola. Così la domanda a cui non possono sottrarsi è: "Qual è la posizione favorita?".le ama tutte, mentre il cantante dei Coldplaytra le risate ammette di preferire il "sesso orale" econfessa: "Mi piace essere sdraiata sul divano con lui che viene sopra di me, scusate il gioco di parole".

"Non è più come una volta - aggiunge Fonda - sono abbastanza flessibile e posso inginocchiarmi, ma non è più molto comodo per me da quando ho un ginocchio ricostruito". Dal canto suo, Zoe Saldana, recentemente legata a Bradley Cooper, non ha avuto problemi ad ammettere: "Mi piace il missionario e mi piace stare sulle ginocchia. E mi piace stare sopra. Adoro la pecorina e stare in piedi".



Sulla stessa linea Sarah Silverman (ha una liaison con l'autore de "I Griffin" Alec Sulkin) che ama il "missionario" e sottolinea che le piace "essere toccata". Insomma, la De Cadenet (fotografa inglese ed ex moglie di un membro dei Duran Duran) ha centrato l'obiettivo. Tanto che gli ascolti della sua trasmissione volano.