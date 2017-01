VanCamp: "Basta ragazzini, voglio un uomo"

foto Lucky Correlati SEMPLICE E SENSUALE 10:17 - La stellina della tv americana Emily VanCamp , protagonista della serie tv "Revenge", si svela sul magazine "Lucky", confessando di essere stufa di avere a fianco ragazzini ossessionati da videogiochi e marijuana. L'attrice di "Brothers & Sisters" ha infatti dichiarato di essere alla ricerca di un uomo maturo, che sappia prendersi cura di lei e che abbia le carte in regola per essere anche un buon padre di famiglia. - La stellina della tv americana, protagonista della serie tv "", si svela sul magazine "Lucky", confessando di essere stufa di avere a fianco ragazzini ossessionati da videogiochi e marijuana. L'attrice di "Brothers & Sisters" ha infatti dichiarato di essere alla ricerca di un uomo maturo, che sappia prendersi cura di lei e che abbia le carte in regola per essere anche un buon padre di famiglia.

"Non voglio un ragazzo che sta tutto il giorno a giocare ai videogames e fumare marijuana - ha dichiarato l'attrice - Penso che le donne cerchino altre qualità in un uomo. Per esempio che sia un buon padre, indipendentemente dal fatto che si voglia diventare genitori o meno. E' importante per me che chi mi sta accanto sappia prendersi cura degli altri".



Una frecciatina ai suoi ex quindi, tra cui spiccano i nomi di alcuni volti noti del piccolo schermo come Chris Pratt (suo fratello in "Everwood") e Benjamin McKenzie (il Ryan di "O.C."). Ma anche se in passato non è stata molto fortunata in amore, Emily ha imparato la lezione: "Penso che in fondo ogni giovane donna, per crescere, abbia bisogno di un ragazzo che la deluda e le spezzi il cuore".