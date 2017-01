"Sto Classico!", quattro opere in chiave comica

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRAVESTIMENTI E RISATE

Su Italia 1, in prima serata da martedì 8 maggio, arriva "Colorado presenta... Sto Classico!". Con quattro grandi opere ("Romeo e Giulietta", "Pinocchio", "Odissea" e "Il Signore degli Anelli") rivisitate in chiave comica. Il programma avrà come protagonisti Paolo Ruffini, Gerry Scotti, Dino Abbrescia, Max Pezzali, Juliana Moreira, Maria Amelia Monti e Paola Barale. Non mancheranno, tra gli altri, i Fichi d'India e i Turbolenti.

"Siamo un gruppo che ha un gran feeling - racconta Ruffini a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - non è stato difficile amalgamare tutte queste persone".



L'idea di mettere in scena quattro grandi classici ha due obiettivi: "Regalare due ore di divertimento e soprattutto fare tornare la voglia a grandi e piccini di rispolverare i testi di questi fantastici capolavori". A settembre, poi, si torna con Colorado, sempre su Italia 1: "Se ci sarà ancora Belen? Sinceramente non lo so".