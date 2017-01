Brass di nuovo al lavoro: "Sto girando due film"

foto Dal Web Correlati LE NOVITA' DAL SET 16:28 - Su Canale 5 venerdì 4 maggio alle 23.45 in onda "Supercinema" con le immagini inedite del backstage a luci rosse di "Tra(sgre)dire" del maestro del cinema erotico Tinto Brass, mai invitato ai David di Donatello. Il regista ha detto: "Non ho tempo di andarci. Sono già al lavoro su due nuovi film: 'Eja Eja Alalà' sul poeta-amante D’Annunzio e 'Vertigini', sull'incontro tra un uomo anziano ed una donna giovane. Torno a fare scintille e senza veli". - Su Canale 5 venerdì 4 maggio alle 23.45 in onda "" con le immagini inedite del backstage a luci rosse di "" del maestro del cinema erotico Tinto Brass, mai invitato ai. Il regista ha detto: "Non ho tempo di andarci. Sono già al lavoro su due nuovi film:' sul poeta-amante D’Annunzio e '', sull'incontro tra un uomo anziano ed una donna giovane. Torno a fare scintille e senza veli".

In questa puntata: “Dietro le quinte dei David di Donatello”: a poche ore dalla 56ma edizione, tutti i segreti, le interviste e gli scandali del premio cinematografico italiano.



“Intervista-verità”: Rocco Papaleo confessa: “La mia vita si divide in prima di Sanremo e dopo Sanremo. Sono ancora stordito dal Festival perché nonostante il successo sono rimasto il provinciale che non crede ai suoi occhi quando si trova con un personaggio famoso. Ma per favore non chiedetemi di tornare all’Ariston anche l’anno prossimo, non posso farcela”.



“Mai visti così”: Maria Grazia Cucinotta confessa le proprie “misure”; Sabrina Ferilli imbarazza un giornalista raccontando in diretta una love-story con lui; le immagini di Sylvester Stallone insultato durante l’inaugurazione di un locale a Roma.