Il caso di Roberta Ragusa a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:39 - Nuovo appuntamento con Salvo Sottile e "Quarto Grado", in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma il 4 maggio alle 21.10. In attesa che riprendano le ricerche di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) la notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, tutte le novità su questo caso, dopo la richiesta da parte dell’avvocato della famiglia Ragusa di ulteriori accertamenti in ambito familiare. - Nuovo appuntamento con Salvo Sottile e "", in onda su Retequattro in diretta dal centro Palatino di Roma il 4 maggio alle 21.10. In attesa che riprendano le ricerche di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) la notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, tutte le novità su questo caso, dopo la richiesta da parte dell’avvocato della famiglia Ragusa di ulteriori accertamenti in ambito familiare.

Il settimanale a cura di Siria Magri si occupa anche del delitto di Antonella Giarrusso, una donna di 65 anni uccisa a Palermo, nel centro della città, nel suo negozio di parrucche. La vittima è stata trovata dal marito novantenne nel retrobottega: colpita con molte coltellate, la donna è stata martoriata anche con un paio di forbici.



Nel corso della puntata, Sottile, con Sabrina Scampini, tratta anche le vicende di due scomparse: Mariella Cimò e Silvana Pica. In studio sono presenti i nipoti della Cimò ed il figlio e l’ex cognato della Pica.



Il settimanale di Retequattro ricorda la storia della morte, a suo tempo archiviata come suicidio, di Valentina Salomone. I genitori della ragazza di 19 anni, originaria della provincia di Catania, non credono che la figlia si sia tolta la vita e chiedono un’autopsia, mai effettuata, e la riapertura delle indagini.



Infine, la trasmissione affronta il giallo della morte di Melania Rea con tutte le ultime novità.