Luca Ward: "Un colpo di scena vi stupirà"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CATTIVO PER FICTION 08:36 - E' un cattivo che però si innamora e che alla fine riserverà una grandissima sorpresa. Ne "Le tre rose di Eva", la fiction in onda su Canale 5 ogni mercoledì, Luca Ward veste i panni di Ruggero Camerana, il "burattinaio" che tiene le redini di una congrega che custodisce un grande segreto. L'attore 51enne a Tgcom24 anticipa: "Il mio personaggio riserverà un grande colpo di scena. Mi sono stupito anch'io quando ho letto il copione...".

Ne "Le tre rose di Eva" reciti la parte del cattivo...

Il mio è un personaggio straordinario, controverso. Recitare la parte del cattivo non è facile, devi entrare nel personaggio ed essere credibile.



Un po' ti diverte...

Tantissimo, per me è una sfida. E poi i grandi cattivi del cinema, da Hannibal Lecter ad Alberto Lionello, sono sempre rimasti...



Il tuo Ruggero Camerana è un uomo senza scrupoli, pronto ad uccidere...

E' un burattinaio cattivo, che riserverà però una grandissima sorpresa. Lo è stata anche per me quando ho letto il copione. Alla fine Ruggero sarà molto amato.



Nella fiction sei violento con le donne...

Diciamo che alle donne piace farsi sbattere al muro (scherza). Io non sono una persona violenta e non ho mai alzato neanche un dito con una donna. Anzi, spesso le ho prese. Ma per un personaggio come Camerana ci stanno...



Hai una storia con la più sexy delle rose (Giorgia Wurth)...

Lei è davvero bella, e Ruggero alla fine si innamora. Dopo la perdita della moglie, ha cresciuto la figlia da solo e ha sempre usato le donne. Ma con lei è diverso, è quasi ossessionato.



Condurrai il megaconcerto per Radio Italia il 14 maggio in piazza Duomo a Milano...

In realtà avrò il compito aprire la manifestazione per i trent'anni di Radio Italia. Dovrò spianare la strada a Belen ed Enrico Ruggeri, anche se loro non ne hanno di certo bisogno.



Sei un famoso doppiatore, e vieni da una famiglia di doppiatori, come nasce questa passione?

Ha radici lontane, mia nonna già faceva la doppiatrice. In realtà io volevo fare il pilota, volevo volare. E quello dell'attore è stato un ripiego. Ci sono caduto per necessità, è stata conseguenza naturale.



Hai dato la voce a grandi attori, da Russell Crowe a Keanu Reeves, ti diverti a fare scherzi telefonici?

L'ultimo l'ho fatto a mia moglie, Giada Desideri, mi sono finto giornalista di 'Chi' e l'ho ossessionata per due settimane. Alla fine ho cominciato anche a mandarle degli sms compromettenti. Quando ha scoperto che ero io ci abbiamo riso su, mi ha detto che ero stato geniale.



Siete una coppia molto riservata...

Stiamo insieme da sei anni e io la reputo una delle donne più belle del pianeta. Oltre ad essere una bravissima attrice, lei al contrario di me ha il metodo, io sono un autodidatta. Le chiedo spesso dei consigli...



Che ricordo hai dell'Isola dei famosi?

Ci metterei uno bello scoglio sopra. Quell'incidente è stata una sorta di dono mandato dal cielo. Io non c'entravo nulla con quel programma, ci ho partecipato perché volevo vivere una bella esperienza a contatto con il mare e per fortuna è finita prima che cominciasse.

Santo Pirrotta