Flavio Insinna tra i giocattoli e sogna la fiction

foto Olycom 16:44 - Flavio Insinna in una conferenza stampa a Roma ha presentato il nuovo preserale di Canale 5 "Il braccio e la mente" al via da lunedì 7 maggio alle 18.45. Il gioco tra divertenti e mai estreme prove fisiche e mentali, metterà insieme ogni sera una coppia di concorrenti che non si conosce. "Abbiamo costruito un gioco tutto nostro, per portare in tv una trasmissione divertente, garbata ed elegante", dice Insinna. in una conferenza stampa a Roma ha presentato il nuovo preserale di Canale 5 "" al via da lunedì 7 maggio alle 18.45. Il gioco tra divertenti e mai estreme prove fisiche e mentali, metterà insieme ogni sera una coppia di concorrenti che non si conosce. "Abbiamo costruito un gioco tutto nostro, per portare in tv una trasmissione divertente, garbata ed elegante", dice Insinna.

"Potevamo prendere un format già rodato con successo d'ascolti in altri Paesi - continua e magari con il conduttore che mette alla berlina i concorrenti. Invece no, perché quella non è la mia tv. Se anche mi dicessero che prendendo a calci un concorrente si potrebbe fare il 90% di share, quel programma non vedrete farlo a me".



Ambientato in uno studio coloratissimo che riproduce una fabbrica di giocattoli, il nuovo game-show è prodotto interamente da Mediaset ed è "dedicato a tutta la famiglia". Insinna e gli altri autori ci hanno lavorato per mesi, "partendo da un'idea tedesca, mai andata in onda, che è - spiega lo stesso conduttore- essenzialmente questa: in ogni puntata sono in gioco due concorrenti di cui uno è il 'timer' dell'altro". Uno il braccio, appunto, e l'altro la mente.



Ma nei progetti del conduttore c'è anche un ritorno alla fiction: "Se Canale 5 non si stanca di me, Fausto Brizzi sta scrivendo una storia bellissima in due puntate di cui sarò protagonista".



"Il progetto che Brizzi sta pensando - specifica - si intitolerà 'Cento giorni di felicità'. Una commedia sentimentale, ma non solo e toccherà anche una materia molto delicata. Non so quando sarà sul set, perché c'è bisogno di una vera preparazione d'attore".



Al battesimo del programma negli Studi Elios di Roma ha partecipato anche il direttore di Canale 5, Massimo Donelli decisamente contento dell'andamento degli ascolti della Rete: "Siamo 2 punti sopra allo share garantito agli inserzionisti. E siamo sicuri - afferma Donelli - che dopo 'Avanti un altro' e 'The Money Drop' anche questo programma ci darà soddisfazione. Sebbene vada incontro ad una sfida di non poco conto tra Europei di calcio e l'ora legale, che per la tv è un nemico. Spiace dirlo ma alcune buone performance di quest'inverno sono state innegabilmente influenzate dall'ondata di gelo e dai tempi di crisi che fanno prediligere a molte famiglie l'intrattenimento gratuito delle nostre tv, per quali non pagano nessun canone", conclude il direttore.