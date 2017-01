Duemila contenuti per "Premium Play per iPad"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE CURIOSITA' SU PREMIUM PLAY

PIER SILVIO BERLUSCONI: "FRUIZIONE INNOVATIVA" 10:07 - Dal 4 maggio è possibile scaricare gratuitamente la nuova applicazione "Premium Play per iPad". L'unico servizio di contenuti televisivi on-demand presente in Italia amplia ulteriormente le possibilità di visione senza spese aggiuntive per gli abbonati. "Premium Play" è ora accessibile anche dal tablet più diffuso oltre che da tv, computer e console giochi XBox. - Dal 4 maggio è possibilela nuova applicazione "". L'unico servizio di contenuti televisivi on-demand presente in Italia amplia ulteriormente le possibilità di visione senza spese aggiuntive" è ora accessibile anche dal tablet più diffuso oltre che da tv, computer e console giochi XBox.

Premium Play è un servizio esclusivo perché nessuno offre oltre 2 mila contenuti televisivi on-demand sempre disponibili: centinaia di film (800 in totale entro l’estate), 300 episodi di serie tv, cartoni e documentari, i migliori programmi delle reti Mediaset degli ultimi sette giorni. E in più tutte le partite in diretta di Premium Calcio.



Nessuno come Premium Play permette di noleggiare con un clic, a pochi mesi dall’uscita nelle sale, le prime visioni assolute pay-per-view di Warner, Universal, Medusa e Disney. Infine Nessuno garantisce il servizio on-demand su iPad, tv, computer, console giochi XBox senza bisogno di registrare niente. Per tutte e informazioni collegarsi su www.mediasetpremium.it o rivolgersi al Servizio Clienti telefonico 199.309.309



Pier Silvio Berlusconi: "Ottimo bilancio di stagione per Mediaset"

Il vice presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è soddisfatto della stagione televisiva che va a chiudersi. "Vista la stagione e il periodo direi che il bilancio è ottimo. Italia's got talent, le fiction, tutti i nostri prodotti della programmazione hanno raggiunto appieno l'obiettivo prefissato", afferma Pier Silvio Berlusconi a margine della conferenza di presentazione di Premium Play su iPad.



"Impossibile che Maria De Filippi vada via"

"Fantamercato", dice Pier Silvio Berlusconi che sorride all'ipotesi che Maria De Filippi possa lasciare la rete ammiraglia del Biscione. Berlusconi spiega che il rapporto è "ottimo" e basato su una "grandissima fiducia". Per questo dice di trovare "impossibile" che Maria De Filippi possa andare ad esempio a Sky, reputando più verosimile che possano, invece, immigrare esperti di programmi. Non, dunque, interi format come "Amici", come era stato invece vociferato: "Maria De Filippi e i suoi programmi - chiarisce - sono di Canale 5, che poi alcune parti possano andare sul satellite è già successo. Se parliamo di parti di programma trasferite su Sky come accaduto per il Grande Fratello, allora qualcosa si può fare, anche perché sarebbe un modo per abbattere i costi". La collocazione di "Amici" l'ha definita "giusta", soprattutto alla luce dei risultati; il programma punta della De Filippi sta, infatti, "vincendo tutte le serate".