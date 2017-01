Paquin: "Sono una mamma, ma amo le donne"

foto Zooey Correlati BELLEZZA SOFISTICATA 09:41 - Anna Paquin non ha dubbi sull'argomento: una donna può essere una buona moglie e una madre perfetta anche se è attratta fisicamente da altre donne. La star di "True Blood", sposata con il collega di set Stephen Moyer e in dolce attesa del primo bebè, posa su "Zooey" facendo chiarezza sul suo orientamento sessuale: "Il sesso di una persona non è un fattore determinante per me, mi sento attratta sia da uomini che da donne". non ha dubbi sull'argomento: una donna può essere una buona moglie e una madre perfetta anche se è. La star di "", sposata con il collega di set Stephen Moyer e in dolce attesa del primo bebè, posa su "" facendo chiarezza sul suo orientamento sessuale: "Il sesso di una persona non è un fattore determinante per me, mi sento attratta sia da uomini che da donne".

"Alcune persone dicono di essere bisessuali perchè questo fa meno paura dell'ammettere apertamente di essere omosessuali - spiega l'attrice - Ma per me non è così, essere bisessuali è una condizione reale. Non significa essere insicuri sulla decisione da prendere o essere ingordi, o altre sciocchezze che ho sentito dire su questo argomento. Per un bisessuale il sesso non è un fattore determinante nella scelta del partner".



E sul suo sorriso, non proprio perfetto aggiunge: "Non mi preoccupo per miei denti, ogni donna su questo pianeta potrebbe trovarsi dei difetti: vorrei avere il sedere più piccolo, le braccia più magre e gli occhi verdi invece che marroni".