Belen e Stefano in forse ad "Amici"

08:44 - Il ballerino Stefano De Martino l'aveva detto sabato scorso in studio ad "Amici": "Settimana prossima torniamo a ballare". Ma a quanto pare i tempi di guarigione suoi e della neofidanzata Belen si allungano. Per ora i due non sono confermati. Sicuramente tra gli ospiti nella giuria esterna ci saranno Gerry Scotti e Geppi Cucciari.

La coppia, restata ferma sabato scorso a causa dell'incidente motociclistico, dovrebbe partecipare alla sesta puntata dello show condotto da Maria De Filippi ma nulla al momento è certo.



Sabato scorso Belen aveva fatto solo una 'comparsata' in studio, con bende e fasciature, senza dire una parola neanche in risposta ai fischi del pubblico, rimproverato da Maria De Filippi. E' stata volontà della coppia quella di apparire in pubblico e tranquillizzare tutti sull'incidente.