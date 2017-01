Tulisa è la più sexy del mondo

foto Ap/Lapresse Correlati SEMPRE IRRESISTIBILE 15:06 - E' Tulisa Contostavlos la più sexy del mondo. A dirlo è "FHM", che ha incoronato il giudice di "X Factor" UK la donna più hot del 2012. Ogni anno il magazine inglese mette in fila le celebrities più provocanti dello show-biz e quest'anno il podio è stato all'insegna della musica. Alle spalle di Tulisa si sono infatti fatte largo tra la "concorrenza" le curve esplosive della popstar Cheryl Cole e il fascino magnetico di Rihanna. - E'la piùdel. A dirlo è "", che ha incoronato il giudice di "X Factor" UK la donna più hot del 2012. Ogni anno il magazine inglese mette in fila le celebrities più provocanti dello show-biz e quest'anno il podio è stato all'insegna della musica. Alle spalle di Tulisa si sono infatti fatte largo tra la "concorrenza" le curve esplosive della popstar Cheryl Cole e il fascino magnetico di Rihanna.

"Grazie a tutti per avermi votato - ha dichiarato Tulisa - E' un vero onore e questo riconoscimento mi ha infuso molta fiducia. Sono fiera di quella che sono".



"Il servizio per FHM è stata la cosa più sexy che abbia mai fatto, ma non sono favorevole a posare senza veli - ha continuato la cantante, recentemente al centro si uno scandalo a luci rosse - Questo è un premio e lo terrò sul mio caminetto per tutta la vita". Tulisa è la quarta inglese di fila a vincere il prestigioso premio. Prima di lei, infatti, era stata la volta di Cheryl Cole (2009 e 2010) e Rosie Huntington (2011).