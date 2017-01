Alessio "In televisione sembravo scemo"

"Mi dispiace e chiedo ufficialmente scusa a tutti e a Maria De Filippi per come è andata a finire . Però mi giustifico dicendo che sono istintivo, so che dovrei contare fino a cento prima di prendere qualsiasi iniziativa. Ma Francesca ha le mia stesse colpe, perchè non ha rivelato subito che ci stavamo frequentando?". E' stata infatti la ragazza, già corteggiatrice del "collega" Cristian Gallella, a raccontare della loro relazione fuori dallo studio."La verità è una soltanto: non ero pronto per fare il tronista. Per me non è stato facile, mi sono sentito messo all'indice spesso immotivatamente - racconta Lo Passo - E poi le corteggiatrici non facevano per me. Il fatto che Francesca fosse più adulta mi ha fatto pensare che fosse quella giusta".