Ultimo appuntamento con "Le Iene Show"

Mercoledì 2 maggio alle 21.10 in diretta su Italia 1, ultimo appuntamento stagionale con "Le Iene Show". Si indaga sul caso di un padre a cui sono stati sottratti quattro figli, sulla prostituzione legale in Germania e infine sui "Pub Crawl" per visitare diversi bar di una città nell'arco di una sola nottata.

Luigi Pelazza indaga sul caso di quattro bambini, che, nonostante siano stati affidati dal tribunale al padre residente in Italia, attualmente si trovano con la madre a San Pietroburgo. Quest’ultima, infatti, a insaputa dell’ex compagno, nello scorso agosto ha deciso di non rispettare l’ordinanza e portare con sé i figli in Russia.



Da quando nel 2002 la prostituzione è diventata legale in Germania, sul territorio tedesco sono nati centinaia di centri benessere a luci rosse che generano introiti per decine di miliardi di euro. Pablo Trincia fa luce su questo fenomeno e intervista il gestore di una di queste strutture.



I Pub Crawl (letteralmente “arrancare per pub”) sono tour organizzati che permettono ai turisti di visitare diversi bar di una città nell'arco di una sola nottata. Per evitare schiamazzi e comportamenti molesti dovuti all’elevato tasso alcolico dei partecipanti, il Sindaco di Roma ha vietato questa pratica con un’ordinanza. Nonostante ciò, Andrea Agresti mostra come, nella Capitale, alcuni organizzatori continuino a promuoverli, raccogliendo anche un centinaio di iscritti per serata.