Luca Capuano: "Sono cinico ed egoista"

Nelle fiction veste spesso i panni del cinico ed egoista, nella vita di tutti i giorni invece Luca Capuano è un ragazzo tutto casa e famiglia. Dopo l'addio a "Centovetrine", l'attore 35enne è il protagonista della serie tv di Canale 5 "Le tre rose di Eva" e a Tgcom24 anticipa: "Il mio è un personaggio esplosivo, la testa calda della famiglia, e presto avrà una reazione estrema. Vi stupirò".

Luca com'è il tuo Edoardo ne "Le tre rose di Eva"?

E' egoista e cinico. Un carattere e un personaggio esplosivo. Ha diverse sfumature. E' la testa calda della famiglia. Con un rapporto conflittuale con il fratello.



Puoi anticiparci qualcosa...

Posso solo dire che la vita lo porterà a compiere delle azioni estreme. Si vedrà un Edoardo diverso, che si innamorerà di una donna e avrà finalmente l'occasione per redimersi. Ma succederà qualcosa che farà sfumare tutto e a causa di questo evento avrà una reazione estrema....



E il rapporto ambiguo con la sorella?

In tutta la fiction c'è un fondo di ambiguità. Elena è molto legata ad Edoardo, si rifugia nel fratello. I due fanno intendere chissà cosa, ma in realtà sono solo legati da un amore fraterno.



Com'è stato l'addio a "Centovetrine"?

Emozionante. Una scelta molto meditata, ma dovuta. Dopo 4 anni avevo fatto tutto. Ho dato e ricevuto tanto.



Con chi ti sei trovato meglio sul set?

Sono rimasto tanti anni perché mi sono trovato benissimo con i miei colleghi e con le storie del mio personaggio. Ma sono molto legato a Marianna De Micheli, anzi mi chiedo come faccia a vivere senza di me (ride).



E la tua compagna, Carlotta Lo Greco, non è gelosa?

Ma no. Ci frequentiamo con i rispettivi compagni...



E quando la sposi?

Sicuramente ci sposeremo, ma non è il momento giusto.



Che padre sei?

Un padre normale. Che prepara le pappe e mette a letto suo figlio. Cerco di essere il più presente possibile. Per fortuna il mio è un bimbo precoce, a tre anni parla e non usa più il pannolino...



Al cinema ci pensi mai?

Ho cominciato a lavorare pensando proprio al cinema. Aspetto che qualcuno scommetta su di me. Ci sono dei registi molto bravi, come Matteo Garrone, mi piacerebbe tantissimo lavorare con lui.

Santo Pirrotta