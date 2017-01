Elisa e Subsonica al Concertone di Roma

foto Ufficio stampa 14:49 - Tra gli ospiti al Concertone del Primo maggio in piaxzza San Giovanni a Roma ci saranno anche Elisa, i Subsonica e gli Stomp. Virginia Raffaele, conosciuta per le sue imitazioni a "Quelli che il calcio", e Francesco Pannofino, protagonista della serie "Boris", sono i conduttori dell'evento a cui parteciperanno anche Caparezza, Afterhours, Almamegretta e Marina Rei. - Tra gli ospiti al Concertone del Primo maggio in piaxzza San Giovanni a Roma ci saranno anchee gli, conosciuta per le sue imitazioni a "Quelli che il calcio", e, protagonista della serie "Boris", sono i conduttori dell'evento a cui parteciperanno anche

Sul palco anche Young the Giant, Dente, A Toys Orchestra, Alessandro Mannarino, Nobraino, Sud Sound System, Teatro degli Orrori. Non sono escluse sorprese dell'ultima ora.



Otto ore di diretta tv su Rai Tre e dieci baluardi della storia del rock. Sarà questa l'essenza del concertone del Primo maggio a piazza San Giovanni che quest'anno avrà tante altre novità. Saranno infatti tre e non due i palchi in movimento, su quello che si aggiunge in questa edizione si esibirà l'orchestra Roma Sinfonietta e la 'resident band'.



Sullo sfondo un grande led su cui scorreranno dieci performance visive che accompagneranno gli altrettanti brani scelti in rappresentanza della storia mondiale del rock.



Sul palco di piazza San Giovanni arriverà anche l'omaggio a uno dei film di animazione più rivoluzionari degli anni 60: "Yellow Submarine" con i Beatles, lungometraggio che unisce surrealismo e pop art. Ma sarà la musica la vera protagonista della giornata dedicata ai lavoratori, la "Musica dei desideri" per una giornata che quest'anno vuole essere all'insegna della speranza, della passione e del futuro.