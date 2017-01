"Fringe" verso la quinta e conclusiva stagione

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:20 - Grande novità per i fan di "Fringe", la serie firmata da J.J Abrams in onda su Steel ogni lunedì in prima serata. Dopo le voci che parlavano di uno stop del serial (era già stato girato l'episodio finale), è infatti arrivato il sì ufficiale per una quinta stagione, che sarà composta da 13 episodi. "Sono elettrizzato e grato alla Fox ed ai nostri fan - ha commentato il regista - che hanno reso possibile l'impossibile". - Grande novità per i fan di "", la serie firmata dain onda suogni lunedì in prima serata. Dopo le voci che parlavano di uno stop del serial (era già stato girato l'episodio finale), è infatti arrivato il sì ufficiale per una quinta stagione, che sarà composta da 13 episodi. "Sono elettrizzato e grato alla Fox ed ai nostri fan - ha commentato il regista - che hanno reso possibile l'impossibile".

"Tutti alla Bad Robot (la casa di produzione che realizza la serie, ndr) - ha continuato Abrams - saremo per sempre in debito con i nostri telespettatori per aver permesso che le avventure della Squadra Fringe non solo continuino, ma che si concludano in maniera adeguata alla serie".



Nel frattempo, occhio all'episodio conclusivo della quarta stagione: in attesa di sapere dell'eventuale rinnovo, la produzione aveva infatti girato due finali diversi: uno nel caso di stop e uno nel caso di rinnovo. Tra gli amatori è già caccia al finale che non andrà in onda...