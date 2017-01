"Zelig", ecco tutte le donne di Bisio

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COMICITA' AL FEMMINILE 10:11 - In principio fu Michelle Hunziker, poi è arrivato il grande successo con Vanessa Incontrada, confermato da Paola Cortellesi. Claudio Bisio in un'intervista ad "A" svela il suo "Zelig" al femminile fatto di ricordi e di presente: "Con Michelle siamo approdati in prima serata su Canale 5, con Vanessa andavamo sul palco ad occhi chiusi, Paoletta è una vera attrice". - In principio fu, poi è arrivato il grande successo con, confermato dain un'intervista ad "A" svela il suo "" al femminile fatto di ricordi e di presente: "Con Michelle siamo approdati in prima serata su Canale 5, con Vanessa andavamo sul palco ad occhi chiusi, Paoletta è una vera attrice".

In realtà, la prima partner storica fu Antonella Elia: "Era naif, diceva tutto quello che pensava, quando c'era Simona Ventura invece non c'ero io". Poi è arrivato il ciclone Hunziker: "Mi ha conquistato attraversando di notte il Naviglio della Martesana in mezzo alle pantegane. con lei Zelig traslocò in prima serata su Canale 5, un trionfo vero. Quest'anno è venuta a trovarci".



Ma i numeri da "nazionale del calcio", con una media di 10 milioni di telespettatori arrivano con la Incontrada: "I numeri più grossi li abbiamo fatti con Vanessa. Ho ricordi forti con lei: è la solarità, le lentiggini. Andavamo sul palco a occhi chiusi, la nostra amicizia non si è mai interrotta, ci sentiamo ancora adesso".



E la Cortellesi? "Alcuni la chiamavano soubrette, ma io la prima volta che l'ho vista è stata in un film di Pupi Avati: era un'attrice, Paola Cortellesi".