Mastronardi: "Per Liam rinuncio anche al caffè"

foto LaPresse Correlati SPLENDIDA PER "TITANIC" 10:08 - Per Alessandra Mastronardi il film tv "Titanic, nascita di una leggenda", in onda su Raiuno, non è stata solo un'opportunità professionale, ma anche l'occasione per trovare un nuovo amore. "E' vero, sono innamorata. Lui è un attore inglese, si chiama Liam - svela a "Gente" - Ci siamo conosciuti durante la lavorazione di questo film, girato tra Belgrado e Dublino. Per ora ci vediamo un po' a Londra e un po' a Roma" - Peril film tv "", in onda su Raiuno, non è stata solo un'opportunità professionale, ma anche l'occasione per. "E' vero, sono innamorata. Lui è un attore inglese,- svela a "Gente" - Ci siamo conosciuti durante la lavorazione di questo film, girato tra Belgrado e Dublino. Per ora ci vediamo un po' a Londra e un po' a Roma"

"Anche per scaramanzia non vorrei parlare troppo di questa storia, sulla quale investo molto. Posso dire però che l'amore a distanza è molto faticoso". La dolce Eva de "I Cesaroni", libera per ora da impegni di lavoro, ha quindi abbandonato la capitale per volare all'ombra del Big Ben.



Un sacrificio che vale le amorevoli attenzioni che il suo Liam le riserva, anche se per lui ha dovuto cambiare alcune abitudini: "Sono una romantica e una sognatrice. Di un uomo amo soprattutto le piccole attenzioni quotidiane". Come il caffè a letto? "Sì, in questo caso, non il caffè ma il tè nero con il latte: molto british".