Amici, Emma le canta a Stefano e fischi a Belen

Emma canta la sua delusione d'amore

"E adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti io non ci casco più, tu mi rimpiangerai bella senz'anima". Queste le parole della cover "Bella senz'anima" di Cocciante che Emma ha voluto far sue forse per comunicare il suo pensiero sull'ex fidanzato Stefano, reduce con Belen da un brutto incidente in moto. Intensa, drammatica e grintosa Emma ha convinto con la sua interpretazione. "Canzone tosta?" le chiede Maria De Filippi al termine ed Emma risponde: "No, sincera".



Belen e Stefano entrano in studio e partono i fischi

Dopo le 23 appare in studio Stefano che ha voluto rassicurare tutti di star bene e che la settimana prossima riprenderà a ballare. Maria De Filippi invita il pubblico a non fischiare: "I fischi li potete tenere per cose più importanti magari andando in piazza dove potete fare i buu e i fischi che volete". In un secondo momento, durante la pubblicità, appare anche Belen ma non aggiunge nulla rispetto a quanto il suo nuovo ragazzo ha detto. I due si siedono per qualche minuto al fianco di Maria De Filippi. Stefano sussurra delle parole all'orecchio della showgirl argentina e lei ride di gusto. Il feeling tra i due è evidente.



La strip-intervista di Maria De Filippi

A sorpresa Gabriel Garko ha sostituito Alain Delon nella giuria esterna composta anche da Enrico Brignano e Sergio Assisi. L'attore viene coinvolto in una piccante strip intervista da Maria De Filippi. I due si fanno domande scomode e se non rispondono devono spogliarsi. La De Filippi inizia dalle scarpe, i guantini e via via fino a una camicetta di seta nera. Divertita, inedita e spiritosa la conduttrice e autrice è stata al gioco.



I Big al televoto e allo scontro diretto esce Annalisa che punta al ripescaggio

Nella prima manche dopo la cover di Emma si sono esibiti Marco Carta con l'appassionata "Alta marea", Annalisa con "It's My Party" e ancora una volta ha offerto una buona esecuzione, Alessandra sempre in tono gospel per "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" e infine coraggioso Pierdavide Carone con la difficile "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Al televoto perde Annalisa. Per le sfide dirette Marco Carta (ancora una volta vincitore della golden share per i brani più scaricati della settimana) sceglie Alessandra Amoroso che viene premiata dalla giuria tecnica. Tra Emma e Carone la giuria salva la prima. Marco Carta dopo un'ennesima votazione della giuria entra di nuovo in gara mentre Pierdavide Carone si scontra al televoto con Annalisa e vince. La cantante rossa potrà comunque essere ripescata nella prossima puntata. Con lei ci saranno anche Valerio Scanu e Antonino.



La cantante Valeria lascia i Giovani e il ballerino Nunzio è in bilico

Per il ballo Alessandra Celentano mette in sfida Giuseppe e Francesca. La giuria tecnica salva la ballerina. Cannito poi sceglie Nunzio sempre contro Francesca che ancora una volta viene salvata dalla giuria tecnica. Alla fine si scontrano Giuseppe e Nunzio e la giuria esterna salva Giuseppe. Nunzio indossa la maglia nera e settimana prossima saprà il nome del suo sfidante per la prova definitiva. Per il canto Rudy Zerbi schiera Gerardo contro Carlo e la giuria esterna premia Gerardo. Valeria che la scorsa puntata aveva indossato la maglia nera si scontra contro Carlo che vince col 60% delle preferenze. La cantante lascia lo studio consolata dal fidanzato Gerardo.

