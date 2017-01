Flavio Insinna nel mondo dei giocattoli

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:29 - Flavio Insinna raccoglie l'eredità di Gerry Scotti e del suo "The Money Drop" con il nuovo preserale "Il braccio e la mente" in onda sempre su Canale 5 dal 7 maggio, da lunedì a domenica alle ore 18.45. Insinna, che è anche capoprogetto, rivela a Tv Sorrisi e Canzoni che ci saranno due concorrenti, uno risponde alle domande e l'altro si sottopone a prove fisiche. Lo studio ripropone un magico mondo di balocchi. - Flavio Insinna raccoglie l'eredità die del suo "" con il nuovo preserale" in onda sempre su Canale 5 dal 7 maggio, da lunedì a domenica alle ore 18.45. Insinna, che è anche capoprogetto, rivela a Tv Sorrisi e Canzoni che ci saranno due concorrenti, uno risponde alle domande e l'altro si sottopone a prove fisiche. Lo studio ripropone un magico mondo di balocchi.

"E' la prima volta che mi confronto con un format originale - spiega Flavio - messo a punto da me e dai miei autori. Il numero zero è andato molto bene. Ci sarà un concorrente che ne deve scegliere un altro 'al buio', senza conoscerlo. I due saranno il braccio e la mente, nel senso che mentre uno cercherà di rispondere a delle domande, l'altro dovrà superare una prova fisica. (...) Alla fine di un percorso di 5 prove ci sarà un duello stile western tra ai due".



Tra i prossimi progetti di Insinna anche un secondo libro dopo il grande successo di "Neanche un morso all'orecchio" dedicato al padre scomparso. Stavolta la storia sarà incentrata su "una grande storia d'amore. Molto complicata, naturalmente, sennò non sarebbe scritta da me".