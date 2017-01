Snooki al "Jersey Shore" con il pancione

foto Ap/Lapresse 13:10 - Anche con un bebè in arrivo, Snooki non sembra intenzionata a rinunciare al suo momento d'oro in tv. La star di "Jersey Shore" ha anzi trovato il modo per sfruttare al meglio la situazione, "monetizzando" il suo stato interessante. L'esuberante italo-americana sarà infatti protagonista, insieme all'amica JWoww, di in uno spin-off del reality incentrato sulla sua gravidanza, che andrà in onda negli States in estate. - Anche con un bebè in arrivo,non sembra intenzionata a rinunciare al suo momento d'oro in tv. La star di "Jersey Shore" ha anzi trovato il modo per sfruttare al meglio la situazione, "monetizzando" il suo stato interessante. L'esuberante italo-americana sarà infatti protagonista, insieme all'amica JWoww, di in unodel reality incentrato sulla sua, che andrà in onda negli States in estate.

"E' uno show molto diverso, non sono due amiche single che vivono a Jersey City - ha spiegato il presidente di MTV Stephen Friedman al "Los Angeles Times" - Verranno fuori le differenze tra le due protagoniste. Non sarà incentrato solo su Snooki ma anche su Jenni, anche lei ha un forte istinto materno. E' un modo del tutto nuovo per parlare della gravidanza".



"Sono più responsabile di lei - ha dichiarato nei giorni scorsi Snooki riferendosi a JWoww, l'altra protagonista del reality - Da questo show mi aspetto un sacco di momenti intensi, specie con il mio ragazzo, e magari qualche litigata accesa tra me e Jenni".



Di tutt'altro tenore le aspettative di JWoww: "Credo che la dinamica sarà l'amore fraterno...E' il primo bebè di 'Jersey Shore', Snooki è stata con noi fin dal primo giorno e adesso condivido insieme a lei la gioia per questo lieto evento".