Serena nuova governante di casa Ferri

foto Da video 11:26 - "Un posto al sole", in onda da oltre 15 anni (la prima puntata venne trasmessa il 21 ottobre 1996) il 18 maggio festeggerà la puntata numero 3.500, un importante traguardo per la serie italiana più longeva. Nell'episodio, la storica governante di casa Ferri, Teresa (Carmen Scivittaro), appena licenziata, rimarrà bloccata in ascensore con la giovane appena assunta, la solare Serena (Miriam Candurro), nuova eroina romantica della soap.

Una puntata speciale, con le presenze, tra gli altri, del portiere di Palazzo Palladini Raffaele (Patrizio Rispo), Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato), è costruita anche per celebrare il passato della soap e i momenti più emozionanti di tutti i personaggi, attraverso i ricordi di Teresa. Oltre a Napoli, la soap ha consolidato il suo impegno con extra location d'eccellenza come New York, Milano, Torino, Firenze, Palermo, Portofino, Lecce, Saint Vincent e la Calabria.



La soap opera di RaiTre riesce ad arricchirsi ogni anno di nuovi e giovani spettatori che vanno ad allargare una 'community' di fedelissimi appassionati. Sono 18 i protagonisti ed una ventina le guest fisse, gli scritturati fino ad oggi sono stati 4.430 tra guest e figurazioni speciali. A loro il compito di interpretare i testi scritti da, nel tempo, ben 235 sceneggiatori.



A dirigerli si sono alternati 120 registi tra cui: Gabriele Muccino, Stefano Sollima, Francesco Miccichè, Isabella Leoni, Vincenzo Terracciano, Lucio Gaudino, Massimiliano Papi, Isabella Leoni, Donatella Maiorca.



Lunghissimo l'elenco delle guest star comparse, fra gli altri: Amanda Lear, Andy Luotto, Barbara Bouchet, Brigitte Nielsen, Catherine Spaak, Dario Vergassola, Heater Parisi, Luigi De Filippo, Mario Merola, Massimiliano Rosolino, Paolo Cannavaro, Patrizio Oliva, Peppino Di Capri, Pupo, Tiberio Timperi, Valeria Valeri e Walter Nudo.