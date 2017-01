Svelati tutti i segreti dei Giovani di "Amici"

foto Ufficio stampa Correlati DELON GIURATO SPECIALE AL SERALE

EMMA CANTA "CALORE"

L'INEDITO DI GERARDO 13:01 - La produzione di "Amici" e l'autore Luca Zanforlin hanno aperto per un giorno le casette dei Giovani: i cantanti Ottavio, Claudia, Gerardo, Carlo, Valeria e i ballerini, Francesca, Giuseppe e Nunzio. C'è chi dice di essere migliorato tecnicamente e chi vede "Amici" come la possibilità di proporre la propria musica nonostante la crisi. La finale per i ballerini sarà alla settima puntata. Il 4 maggio esce la doppia compilation "Amici 2012". - La produzione di "Amici" e l'autorehanno aperto per un giorno le casette dei Giovani: i cantantie i ballerini. C'è chi dice di essere migliorato tecnicamente e chi vede "Amici" come la possibilità di proporre la propria musica nonostante la crisi. La finale per i ballerini sarà alla settima puntata. Il 4 maggio esce la"Amici 2012".

"Posso dire di essere cresciuta umanamente e professionalmente - spiega la ballerina Francesca -. Lo staff e i professionisti che lavorano in questa trasmissione mi hanno resa molto più consapevole dal punto di vista professionale. Ho visto quanto lavoro c'è dietro le coreografie stando a stretto contatto con grandi maestri". Non manca però l'accenno alla storia d'amore con il cantautore Marco eliminato durante una delle puntate del serale: "Marco era il mio migliore amico e poi siamo diventati fidanzati. Tra noi c'è un bel legame. C'è amore anche nell'amicizia comunque".



Assieme a Ottavio e Carlo, Francesca ha creato una vera e propria famiglia, fatta di routine e gesti quotidiani. Tutti i ragazzi non vedono l'ora che arrivi il sabato per potersi esibire sempre nell'ottica del divertimento, senza pensare alla gara.



Gerardo è taciturno ma con le idee chiare sulla musica: "Amici è un'ottima vetrina contro la crisi che c'è ed è oggettiva. Basti pensare che ci sono un sacco di band indipendenti che vanno in giro per i locali ma non vengono spesso pagati per le esibizioni". Gerardo va spesso nei piccoli club ad ascoltare musica: "Sono pazzo dei Serpenti e dei The Wonkies, vado spesso a Torino ad ascoltarli e poi tra gli italiani mi piacciono molto anche i Negramaro, per me sono l'eccellenza". Nessuna parola invece né da lui né da Valeria sulla relazione nata tra i banchi della scuola di Canale 5.



Nonostante appaia spavaldo davanti alle telecamere Ottavio ha confessato: "In realtà ho molte insicurezze su cui faccio leva per fare il salto di qualità". Nunzio ha svelato tutte le sue paure "non trovare lavoro qui fuori". Circostanza e prospettiva allontanata da uno degli autori Luca Zanforlin che ha specificato: "I ballerini sono quelli che lavorano di più tra quelli che escono ad Amici. Magari hanno meno visibilità rispetto ai cantanti che pubblicano un cd e li vedono esposti nei negozi di dischi ma molti hanno trovato occupazione in diverse compagnie di danza importanti. Quest'anno Tezenis offre tre borse di lavoro con tre importanti compagnie di danza".



Qualche previsione per la finale? Si sbilancia Claudia: "Francesca e Giuseppe per il ballo mentre per il canto Ottavio contro Gerardo". La cantante si è tirata fuori dai giochi, per scaramanzia? Di certo la cantante è determinata e ama moltissimo la musica: "Ricordo un lungo viaggio in treno per andare ad un concerto di Patti Smith. I biglietti dei concerti purtroppo costano tanto e molti li fanno al Nord ma per amore della musica si fa".



"AMICI 2012" UNA DOPPIA COMPILATION PER BIG E GIOVANI

Intanto esce il 4 maggio in cd e digital download la compilation “Amici 2012” (Fascino/Sony Music), 30 brani tra successi, inediti e le cover in un doppio album che mette insieme per la prima volta i Big e i Giovani in gara nella fase finale di "Amici". Il primo dei due cd della compilation vede susseguirsi Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Emma, Valerio Scanu, Annalisa, Virginio e Antonino. La tracklist alterna alcuni dei brani più amati e di maggiore successo dei Big a over di brani italiani e internazionali in inedite versioni eseguite con l’accompagnamento della grande Orchestra di 44 elementi del programma diretta dal Maestro Beppe Vessicchio. Il brano “Meravigliosa creatura” vede anche la partecipazione dei Solis String Quartet. Nel secondo cd ci sono Carlo, Claudia, Francesca, Gerardo, Marco, Ottavio, Stefano e Valeria che propongono i loro cavalli di battaglia e gli inediti con cui si sono sfidati di puntata in puntata.

Andrea Conti