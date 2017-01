Il caso del delitto di Via Poma a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:30 - Il giallo di Via Poma e l'omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana sono al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", a cura di Siria Magri e condotto da Salvo Sottile, trasmesso in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 27 aprile alle 21.10. - Il giallo di Via Poma e l'omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana sono al centro del nuovo appuntamento cona cura di Siria Magri e condotto da, trasmesso in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 27 aprile alle 21.10.

In primo piano l’attesa sentenza del processo d’appello di Raniero Busco, condannato in primo grado a 24 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Simonetta Cesaroni.



Salvo Sottile, con Sabrina Scampini, torna ad occuparsi del caso che vede imputate Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Dopo la nuova udienza del processo per il delitto di Avetrana, verranno presentati documenti inediti e sarà ospite in studio il fratello di Sarah, Claudio Scazzi.



“Quarto Grado” si occupa anche della scomparsa di Roberta Ragusa, sparita dalla sua abitazione di San Giuliano Terme (a Pisa) nella notte tra il 13 e 14 gennaio scorsi. Il marito, Antonio Logli è al momento l'unico indagato.



Il settimanale di Retequattro indagherà poi su altri due casi di persone scomparse: Fabrizio Pioli, un giovane elettrauto di Gioia Tauro, e una donna di 72 anni svanita nel nulla dall'agosto del 2011, Mariella Cimo’.