Argentero: "Faccio il produttore per i giovani"

foto LaPresse Correlati TUTTE LE NOVITA' DAL SET 16:16 - Su Canale 5 venerdì 27 aprile alle 23.45 c'è "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. Intervista-verità a Luca Argentero: "Ho deciso di fare il produttore per restituire ai giovani, aspiranti attori e registi, un po' della fortuna che ho avuto io. Con mia moglie (Miriam Catania, ndr) è ora di fare un figlio...prima bisogna fermarsi un po' col lavoro!".

Finalmente sposi! Dopo l'annuncio del matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, Luciana Littizzetto tra sogno e ironia commenta i matrimoni delle star: Grace Kelly e Ranieri di Monaco, Monica Bellucci e Vincent Cassell, Tom Cruise e Katie Holmes.



E ancora, al 27esimo Festival GLBT di Torino la madrina, Chiara Francini, annuncia: “Non è vero che in Italia le attrici belle e sexy sono costrette a fare sempre lo stesso ruolo. Io, ad esempio, voglio portare Ipazia a teatro. La mia vita privata? Monogama e monotona, lontanissima da quello che si vede sullo schermo. La sera vado a letto con una minestrina!”.



Per festeggiare i 100 anni della Universal Picture “Supercinema” propone in esclusiva un filmato con le immagini più belle dei film della major hollywoodiana: "E.T.", "Lo squalo", "La stangata", "Animal House", "Nato il 4 luglio" e molti altri.