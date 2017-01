"U&D", Francesco verso la scelta

foto LaPresse Correlati TU CHI PREFERISCI?

A "Uomini e Donne" per Francesco è arrivato il momento della scelta. Il bel tronista è indeciso tra Alessia e Teresanna. Da una parte la bionda con un "segreto" non ancora svelato fino in fondo e dall'altra la prorompente napoletana che l'anno scorso, quando era seduta sul trono, gli ha fatto perdere la testa ma poi l'ha rifiutato scegliendo il rivale Antonio.

In studio scorrono i momenti più belli con entrambe le corteggiatrici. In questi mesi Alessia, dopo l'addio di Emiliana, si è conquistata la fiducia di Francesco, che l'ha coccolata più volte in esterna e l'ha difesa dagli attacchi in studio. Tuttavia resta un neo, ovvero una segnalazione secondo la quale la ragazza fuori avrebbe una storia.



Non solo. Sarebbe stata vista in atteggiamenti intimi con un ragazzo durante un matrimonio. Per provare la sua buona fede la bionda ha portato in studio il presunto fidanzato che ha negato con forza di avere una relazione con lei. Il tronista le ha creduto, ma forse no fino in fondo. Dall'altra parte invece c'è Teresanna, una vecchia conoscenza di Francesco, che l'ha corteggiata per molti mesi durante la scorsa edizione. Dopo la storia finita male con Antonio, la ragazza napoletana è tornata in trasmissione nella veste di corteggiatrice. Proprio per lui. Ma Francesco, che non ha mai nascosto il suo interesse, è cambiato.



E tra i due non sono state proprio rose e fiori. Adesso è arrivato finalmente il momento di scegliere: il tronista farò un passo indietro nel passato o si butterà nel futuro?



Il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” continua la sua marcia inarrestabile e la puntata di giovedì 26 aprile con il 24,69% di share pari a 3 milioni di telespettatori ha battuto il competitor di Raiuno, “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia”.



In particolare dalle ore 15:18 (ora d’inizio “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia!”) alle ore 15.53 (ora di chiusura “Uomini e Donne”), il talk dei sentimenti di Maria De Filippi ottiene il 27,25% di share pari a 2 milioni 931 mila telespettatori, mentre “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia” si ferma al 21,53% di share pari a 2 milioni 315 mila telespettatori.



Un distacco che si fa ancora più netto sul target commerciale 15-64 anni: il talk dei sentimenti di Maria De Filippi con una media di share pari al 30,27% stacca di ben 14 punti percentuali “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia!” che si ferma al 16,34%.