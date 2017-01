"Person of Interest" in anteprima assoluta

foto Ufficio Stampa Mediaset 08:58 - "Person of Interest", serie evento ideata da J.J. Abrams e da Jonathan Nolan, approda in anteprima assoluta su Premium Crime (Mediaset Premium) dal 27 aprile in prima serata. L'eco della tragedia dell'11 settembre, contaminata da visioni futuristiche orwelliane, contraddistingue una delle serie più intriganti della stagione. Mediaset per l'occasione trasmette la puntata pilota anche in chiaro sul canale Mediaset Italia 2. - "", serie evento ideata dae da, approda in anteprima assoluta su(Mediaset Premium). L'eco della tragedia dell'11 settembre, contaminata da visioni futuristiche orwelliane, contraddistingue una delle serie più intriganti della stagione. Mediaset per l'occasione trasmette la puntata pilota anche in chiaro sul canale Mediaset Italia 2.

Mr. Finch (Michael Emerson), è un eccentrico milionario esperto di informatica che, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, ha messo a punto un sofisticato software che permette di prevenire crimini non ancora accaduti. La macchina però non offre tutte le risposte: individua solamente il codice di previdenza sociale del sospettato. Nessun altro dettaglio, nessuna prova di colpevolezza.



Privati cittadini diventano così dei "sorvegliati speciali", person of Interest appunto, controllati attraverso telecamere, pc, cellulari, carte di credito. Ma questo è illegale e nessuna agenzia federale può avallare il progetto. Finch decide quindi di ingaggiare Reese (James Caviezel), un ex agente della CIA creduto morto, per cercare di fermare i futuri criminali.



La serie in America ha sfiorato i 16 milioni di spettatori e la CBS ha già programmato la seconda stagione.