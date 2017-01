"Sognando l'Italia" sui talenti fuggiti all'estero

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:07 - Mentre in Europa picchia la crisi, si ripensa il lavoro, si spera nel posto fisso sottocasa, Retequattro presenta un reportage-verità frutto di un lungo viaggio negli Stati Uniti. Un viaggio alla ricerca di italiani che hanno ottenuto successo in America e portano alto il nome dell'Italia. Al via dal 26 aprile in seconda serata "Sognando l'Italia". Alla conduzione la giornalista Morgan Witkin, un'americana di Miami che vive in Italia. - Mentre in Europa picchia la crisi, si ripensa il lavoro, si spera nel posto fisso sottocasa, Retequattro presenta un reportage-verità frutto di un lungo viaggio negli Stati Uniti. Un viaggio alla ricerca di italiani che hanno ottenuto successo in America e portano alto il nome dell'Italia. Al via dal 26 aprile in seconda serataAlla conduzione la giornalista, un'americana di Miami che vive in Italia.

Il programma è un viaggio attraverso le nove città principali degli Stati Uniti scoprendo dieci persone di talento, ma anche determinate. Italiani che hanno lottato, superato avversità e che raccontano con schiettezza la loro storia. Ovunque vivono hanno ben presente la forza e la bellezza dell’Italia e rivendicano con orgoglio le proprie radici.



“Sognando Italia” tocca New York, Chicago, San Francisco, Las Vegas, New Orleans, Los Angeles, Houston, Washington, Miami, ed è condotto da una giornalista che rappresenta l’esatto opposto delle persone intervistate: Morgan Witkin parla bene la nostra lingua e con “Sognando Italia” esordisce sulla tv italiana. Lo scambio di impressioni tra espatriati, ma ognuno nel paese dell’altro, è un elemento in più che rende il programma originale, vivace e informativo.



Nel gruppo dei “sognatori”, una tipologia quanto più vasta di professioni e passioni: dal medico alla campionessa di sport estremi, dal guru della finanza alla produttrice cinematografica, dall’art designer all’imprenditore, dal manager alla showgirl, fino all’immobiliarista e la cantante.



Protagonista della prima puntata sarà Alex Turco, un giovane di Udine che nel 2008, a 29 anni, ha provato a cercare fortuna a Miami. Negli USA Turco era uno sconosciuto che cercava di inserirsi nel mondo dell’arte e del design, collaborando con laboratori e gallerie. Fino all’idea che lo ha consacrato art designer di successo: con l'utilizzo della resina, infatti, crea pannelli d'arredamento che presto hanno sedotto il mercato americano e non solo. Ad Alex Turco è stato affidato il restyling di uno degli alberghi più esclusivi di Miami, il Delano Hotel. Ha allestito i negozi di Dior e i ristoranti Nobu in tutto il mondo. Inoltre le sue opere sono state acquistate per decorare le residenze private di celebrità come Beyoncé a Naomi Campbell. L’ultimo episodio sarà dedicato, invece, all’importante gala annuale organizzato dalla NIAF (National Italian American Foundation). Per seguire le tappe del viaggio www.sognandoitalia.tv



“Sognando Italia” è un programma prodotto dalla Project I Productions ideato da Darina Pavlova e a cura di Marco Campione. Il produttore esecutivo Mediaset è Francesca Lucente. Direttore di produzione è Luciano Dinisi. La regia è affidata a Giorgio Squarcia.