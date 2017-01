"U&D", Francesca: "Mi sono vendicata"

foto Da video Correlati IL CONFRONTO 11:02 - Con le rivelazioni shock sulle telefonateUomini e Donne", adesso Francesca aggiunge particolari alla versione già data in studio al settimanale "Visto". Non le piace l'immagine che ha dato di lei, ma allo stesso tempo difende la sua scelta di essere tornata in trasmissione (prima corteggiava Cristian) per il tronista: "Mi fidavo di lui, ma quando mi ha tradito mi sono vendicata". - Con le rivelazioni shock sulle telefonate ha fatto crollare il trono di Alessio a "", adessoaggiunge particolari alla versione già data in studio al settimanale "". Non le piace l'immagine che ha dato di lei, ma allo stesso tempo difende la sua scelta di essere tornata in trasmissione (prima corteggiava) per il tronista: "Mi fidavo di lui, ma quando mi ha tradito mi sono vendicata".

"Per me era implicito che avremmo lasciato il programma in coppia - racconta - anche se tra noi non c'era un accordo esplicito. E invece in trasmissione mi ha tradito, quindi è solo colpa sua se l'hanno cacciato".



Certo, Cristian le "piaceva molto, ma non sono riuscita ad aprirmi totalmente con lui". Con Alessio, invece, è stato diverso: "Ho fatto il contrario, sbagliando di nuovo. E' sempre stato lui a cercarmi, mi piaceva, mi faceva sentire desiderata. E gli ho creduto. La prima volta mi ha cercato un suo amico ma ho capito che era lì con lui, così dopo me l'ha passato e mi ha chiesto di tornare in tv. All'inizio quando mi mandava sms lui si sbilanciava e io stavo sulle mie. Non mi fidavo, poi le sue attenzioni mi hanno fatto cedere".



Francesca si dispiace solo di aver dato un'immagine di sé che non le appartiene: "Ho dato un'immagine di me che non mi piace, leggendo i commenti su Internet mi rendo conto che non sono stata capita. Ho fatto degli errori ma in buona fede. Prima del suo voltafaccia mi sembrava una bella persona. Poi ho capito che è immaturo, deve crescere".