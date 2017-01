Giannini star di Missing: "Sono un romantico"

foto Ap/Lapresse 12:47 - Oltreoceano aveva già fatto innamorare Madonna, sua partner in "Travolti dal destino", ma ora Adriano Giannini è partito alla conquista del grande pubblico americano con la serie tv "Missing". "Sono Giancarlo Rossi, un agente dell'Interpool che aiuta la protagonista Becca (Ashley Judd) a ritrovare il figlio scomparso durante uno stage a Roma - ha svelato l'attore - Decido di aiutarla per amore, sono il personaggio romantico". - Oltreoceano aveva già, sua partner in "Travolti dal destino", ma oraè partito alla conquista del grande pubblico americano con la serie tv "Missing". "Sono Giancarlo Rossi, un agente dell'Interpool che aiuta la protagonista Becca (Ashley Judd) a ritrovare il figlio scomparso durante uno stage a Roma - ha svelato l'attore - Decido di aiutarla per amore, sono il personaggio romantico".

Adriano ha quindi fatto breccia nel cuore degli americani, ma anche l'attore è rimasto affascinato dall'atmosfera che si respirava sul set di "Missing", come ha ammesso lui stesso: "Se c'è una buona sceneggiatura tutto è più semplice, non a caso c'è anche la mano di Steve Shill, vincitore di un Emmy per "Dexter", che firma la regia. Da noi purtroppo spesso molte serie raggiungono il successo senza un vero motivo e questo destabilizza il mercato".



"Io adoro il mio Paese, non vivrei mai in pianta stabile negli Stati Uniti. Il nostro è il posto più affascinante del mondo: dal mare all'arte, alla cucina e anche gli italiani sono un popolo straordinario - ha chiarito l'attore - Sono le contraddizioni che ci fregano, mi piacerebbe lavorare meglio. Io produco e realizzo corti, negli States almeno li guardano, da noi invece no. Allora vado dove mi chiamano e all'estero succede sempre di più spesso".